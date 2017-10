Ohne Dich Heute | ONE | 14:15 - 15:45 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Martina und ihr Lebensgefährte Ralf betreiben in Köln ein Restaurant. Um sich zu erholen, machen sie Urlaub an der französischen Atlantikküste. Als Ralf nach einem Segeltörn nicht zurückkommt, beginnt für Martina eine quälende Ungewissheit. Während alle anderen der Ansicht sind, Ralf sei tödlich verunglückt, glaubt Martina zwischen Hoffnung und Verzweiflung als einzige daran, dass er noch lebt. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Thriller, D 2014 Regie: Florian Baxmeyer FSK: 12 Schauspieler: Martina Stefanie Stappenbeck Ralf Andreas Pietschmann Johannes Oliver Mommsen Christian David C. Bunners Clara Katja Danowski Gast Thomas Eickhoff