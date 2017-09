Das Leben danach Heute | ONE | 20:15 - 21:45 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Antonia (Jella Haase) ist einer der Überlebenden der Love-Parade-Katastrophe in Duisburger. Bis heute ist sie schwer traumatisiert. In Sascha, dem Antonia auf der Gedenkstätte für die Opfer begegnet, scheint sie schließlich einen Leidensgenossen gefunden zu haben. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, D 2017 Regie: Nicole Weegmann FSK: 12 Schauspieler: Antonia Jella Haase Sascha Carlo Ljubek Jasper Jeremias Meyer Thomas Martin Brambach Kati Christina Große Jutta Lena Stolze