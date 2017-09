Immer wieder anders Heute | ONE | 14:20 - 15:50 Uhr | Beziehungsdrama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Das Ehepaar Katja und Jan hat sich getrennt. Die Ehe war am Hausbau gescheitert. Doch sie können nicht voneinander lassen und verlieben sich immer wieder, allerdings nie zur gleichen Zeit. Ausgerechnet wenn Katja einen neuen Anfang mit Jan wagen will, hat der gerade eine Beziehung zu einer anderen Frau. Oder wenn Jan bereit ist, auf Katja zuzugehen, hat sie eine Affäre - ein endloser Reigen. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Beziehungsdrama, D 2014 Regie: Matthias Steurer FSK: 6 Schauspieler: Katja Katharina Wackernagel Jan Barnaby Metschurat Bernhard Sebastian Bezzel Aimee Laura de Boer Beeke Maren Kroymann Robert Oliver Bröcker