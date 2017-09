The Big Bang Theory Heute | ORF 1 | 05:35 - 06:00 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Leonards neuer Untermieter Raj zeigt sich als perfekter Zuhörer für Penny, der immer ein offenes Ohr für sie hat. Was man von ihrem Ehemann Leonard nicht unbedingt sagen kann. Das führt dazu, dass Penny und Raj sehr viel Zeit zusammen verbringen und Leonard das Gefühl hat, außen vor gelassen zu werden. Sheldon und Amy arbeiten erstmals an einem gemeinsamen wissenschaftlichen Projekt, doch Sheldon wäre nicht Sheldon, wenn er nicht auch dafür einen Vertrag aufsetzen würde. Untertitel: Die Beschimpfungs-Theorie Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2017 Regie: Mark Cendrowski Folge: 19 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Raj Koothrappali Kunal Nayyar Penny Hofstadter Kaley Cuoco Amy Farrah Fowler Mayim Bialik