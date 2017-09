1. Geschichte: Big D behaupet, er könne in die Zukunft blicken. So manipuliert er die Riff-Bewohner und lässt sich zu ihrem Anführer machen. Ob die Meeresbewohner seinen Plan noch rechtzeitig durchschauen? 2. Geschichte: Ricky wird nachts von einem grellen Licht überrascht. Es stellt sich heraus, dass ein Forscher die Meeresbewohner fotografiert. Er möchte in der Nähe des Riffs eine Forschungsstation errichten lassen - das passt Sammy und den anderen natürlich überhaupt nicht.