Rachelle war eine strahlende Siebzehnjährige, die gerade ihr Junior Year an der Globe High School beendet hatte. Sie mochte ihre Freunde, ihren Sport und galt als lebenslustig und großherzig. Dennoch: Drängte man sie in eine Ecke, scheute sie vor einem Kampf nicht zurück. Am 6. Juli 1988, einem heißen Sommertag, war Rachelle mit ihren Freunden auf einer High School Party unterwegs, wo sie auf die neue Freundin ihres Ex-Freundes Tony traf. Diese neue Freundin, Laurie Wright, beschuldigte Rachelle der üblen Nachrede. Die Diskussion endete in einem Kampf, Rachell verließ die Party. Am selben Abend waren die Polizisten Lee Kinnard und Ray Hernandes auf dem Heimweg, als sie in der Ferne langsam etwas über die Straße laufen sahen. Was zuerst wie ein Hund aussah, stellte sich als Opfer eines Verbrechens heraus: Rachelle starb an den Folgen eines Autounfalls mit Fahrerflucht. Doch wer hatte die junge Schönheit angefahren?