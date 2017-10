Stetig zunehmende, immer größere Müll- und Plastikberge sind mittlerweile eine der größten Herausforderungen in der Geschichte der Menschheit - und das weltweit. Nur unter größten Anstrengungen kann dieses globale Problem gemildert werden. Doch was wäre, wenn alle selbst etwas tun und die Zukunft schon heute verändern könnten, um diese Auswüchse unserer Lebensart in den Griff zu bekommen? Genau das haben sich einige Schüler in Hamburg gedacht und einfach losgelegt: Mit selbst gemachten Filmen und einem eigenem Song wollen sie zeigen, dass jeder einzelne, eine ganze Schule oder auch eine ganze Stadt etwas bewegen kann. Felix hat sie besucht, um ihre Ideen kennen zu lernen und präsentiert diese in "ERDE AN ZUKUNFT".