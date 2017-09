10 Stars tanzen in der vierten Show "Dance Dance Dance" die größten Musikvideos und bekanntesten Filmszenen aller Zeiten so exakt wie möglich nach. Nazan Eckes und Jan Köppen moderieren die Musikshow und wollen wissen: Wer wagt sich in Show 4 an welche Herausforderung? Das sind die Auftritte der Kandidaten in der vierten Show von 'Dance Dance Dance': Die beiden Schauspieler Christine Neubauer (55) & Gedeon Burkhard (48) Duo: 'It's Oh So Quiet/ Björk Solo Gedeon Burkhard: 'Gangnam Style'/ Psy Die Sängerinnen Sandy Mölling (36, 'No Angels') & Bahar Kizil (28, 'Monrose') Duo: 'SAX'/ Fleur East Solo Bahar Kizil: 'Buttons'/ The Pussycat Dolls Model und Schauspieler Marc Eggers (30) & Model Aminata Sanogo (22) Duo: 'Hideaway'/ Kiesza Solo Aminata Sanogo: 'How Will I Know'/ Whitney Houston Die beiden DSDS-Gewinner Luca Hänni (22) & Prince Damien (26) Duo: 'Love Yourself'/ Justin Bieber Solo Luca Hänni: 'Despacito'/ Luis Fonsi/ Daddy Yankee Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor (33) & Ehefrau Suzan (30) Duo: 'Bailando'/ Enrique Iglesias/ Descemer Bueno/ Gente De Zona Solo David Odonkor: 'Somebody Dance With Me'/ DJ BoBo Top oder Flop - darüber entscheidet allein die 'Dance Dance Dance'-Jury! Nach jeder Performance vergeben Ruth Moschner, DJ Bobo und Cale Kalay bis zu 10 Punkte. Am Ende der Show gilt: Das Team mit der niedrigsten Gesamtwertung muss den Wettbewerb verlassen. Welche Teams werden wir im Halbfinale wiedersehen?