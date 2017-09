1868 ereilt den ehemaligen Soldaten John Carter ein ungewöhnliches Schicksal. In einer Höhle, in der er sich vor kriegerischen Indianern versteckt, wird er von einem Marsmenschen attackiert. Carter gewinnt den Kampf und mit ihm ein Medaillon, das ein Duplikat von ihm auf den roten Planeten teleportiert. Hier streiten die letzten Überlebenden um die restlichen Ressourcen. Durch die Liebe zur Prinzessin Dejah greift Carter schließlich erfolgreich in den Marskrieg ein.