Tatort Film - Schauspieler / Continuity / Regieassistenz Heute | SWR BW | 07:30 - 07:45 Uhr | Making Of Infos

Wie geht es den Schauspielern Richy Müller und Felix Klare damit, dass sie im Tatort Stuttgart seit Jahren die Rollen der Ermittler spielen? Und was ist für sie das Besondere am Tatort? Da die Filmszenen nicht chronologisch gedreht werden, achtet das Continuity darauf, dass die Übergänge zwischen den Szenen stimmen und notiert jedes Detail - auch als Arbeitsgrundlage für den Schnitt. Der Regieassistent arbeitet eng mit der Set-Aufnahmeleitung zusammen und dirigiert die Komparsen. Original-Titel: Tatort Film Laufzeit: 15 Minuten Genre: Making Of, D 2017 Folge: 8