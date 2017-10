Hermann ist außer sich: Sein Bruder Heinz verzweifelt an dem immer mehr eskalierenden Bruderzwist und will vom Fallerhof wegziehen. In Hermanns Augen muss die Lösung im Streit der drei Brüder aber ganz anders aussehen: Heinz bleibt und Franz zieht weg! Punktum. Er trommelt die Familie zusammen in der Hoffnung, gemeinsam eine Lösung zu finden, wie man Franz ein für allemal los werden kann. Doch es wird nicht Hermann und auch nicht die Familie sein, die einen Schlusspunkt setzt. Bea ist sauer. Sie dachte, Karl würde Wort halten und mit ihr den nächsten Brand machen. Nun sieht es aber so aus, als würde sie schon wieder zusammen mit Lioba am Brennkessel stehen müssen. Ein Alptraum für die Jungbäurin! Doch nun muss sie wohl oder übel in den sauren Apfel beißen: Der Brand ist angemeldet, also brennt sie auch. Evas Beschwerden müssten längst besser sein. Aber auch Katis physiotherapeutischen Behandlungen scheinen nicht wirklich zu helfen. Kati vermutet, dass hinter Evas schlechtem Zustand etwas ganz anderes steckt, als der Unfall ...