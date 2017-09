(1): Rodeo Car Rodeo Car ist der weltweit billigste Rennsport! Zweimal im Jahr treffen sich an der französisch-belgischen Grenze rund 50 passionierte Motorsportler zu einem echten Automobil-Wrestling. Dabei ist es ganz normal, beziehungsweise erwünscht, wenn sich die Autos überschlagen, zusammenstoßen, von der Fahrbahn abkommen oder anderweitig gegen die strengen Regeln der Motorportverbände verstoßen ... (2): Okzharp und Manthe Ribane Schon die südafrikanische White-Trash-Band Die Antwoord war auf die Sängerin, Designerin und Choreografin Manthe Ribane aufmerksam geworden. Nun hat sie sich gemeinsam mit dem Produzenten Okzharp dem neuen Durban-Sound mit dem schwer auszusprechenden Namen "Gqom" verschrieben. (3): John & Paul Seit 25 Jahren machen die Engländer John Wood und Paul Harrison ihre Körper zum Dreh- und Angelpunkt ihrer Kunst. Ob Gravitationskraft oder Raumgeometrie alles wollen die beiden am eigenen Leib erfahren. (4): The Erlprince Die Helden der Filme von Kuba Czejak haben immer irgendwie zu viele Hormone. Auch in seinem jüngsten Streifen "The Erlprince", der im Off des Sundance-Festivals lief, lotet Kuba die Abgründe der Pubertät aus. Auf der ganzen Welt reißen sich die Festivals nach ihm und den anderen Filmemachern der polnischen Nouvelle Vague. (5): Ms Yeah Mit Ms Yeah wird jede Mittagspause zur Performance. Mithilfe von Büromaterial und allem anderen, was ihr gerade in die Hände fällt, bereitet die Angestellte einer Designer-Agentur kulinarische Köstlichkeiten zu. Die YouTube-Videos der jungen Chinesin wurden in noch nicht einmal sechs Monaten über 26 Millionen Mal angeklickt. (6): Mandolin Sisters Mit ihren getunten E-Mandolinen, denen allerdings drei Saiten fehlen, revolutionieren die Schwestern Sreeusha und Sireesha die Karnatische Musik und mischen damit eine über 2.500 Jahre alte südindische Tradition auf. - Kuba Czekaj