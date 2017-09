Während der Vorbereitungen für ein Voodoo-Festival auf Sainte Marie wird Roger Seymor, der Besitzer der Zuckerplantage, ermordet. Und das, kurz bevor er eine Ankündigung machen konnte. Der Verdacht fällt auf Seymors Arzt, Dr. Johnson. Dieser weiß jedoch, dass Roger an einem inoperablen Hirntumor litt und ohnehin nur noch ein paar Monate zu leben gehabt hätte. Was also ist das Motiv? Die Antwort auf diese Frage liegt in der Vergangenheit. Um den Mörder zu überführen, müssen DI Poole und sein Team eine undurchsichtige Familiengeschichte durchleuchten.