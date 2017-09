Die Arthrose am Daumensattelgelenk, einem der am meisten beanspruchten Gelenke des Körpers, wird als Rhizarthrose bezeichnet. Betroffen sind vor allem Frauen über 50 Jahre. Beim Aufeinanderreiben der Gelenkflächen verspürt man Schmerzen, der Daumen fühlt sich kraftlos an. Dabei muss nicht gleich operiert werden, wenn der Daumen schmerzt. "Visite" informiert über alternative Therapiemöglichkeiten. - Thema der Woche: Protstatakrebs: weniger Nebenwirkungen durch Bestrahlung als durch Operation?