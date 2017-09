Geplante Themen der Sendung: Die verunsicherte Republik - Deutschland nach der Wahl: Union und SPD haben stark verloren, die AfD ist drittstärkste Kraft geworden und erstmals im Bundestag. Die Liberalen ziehen wieder in den Bundestag ein, die Grünen gewinnen leicht. Nach der Absage der SPD an eine erneute Große Koalition ist nun ein schwarz-gelb-grünes Bündnis die wahrscheinlichste Regierungsoption - die sogenannte Jamaika-Koalition. / Stimmenfang im Netz - Die Wahl bei Facebook und Co.: Der Bundestagswahlkampf 2017 wurde auch im Internet ausgefochten. Vom rechten bis zum linken Spektrum kämpften die Parteien mit Posts, Tweets, Likes und Memes unermüdlich in den sozialen Netzwerken um Wählerstimmen. Neuland für die Wahlkämpfer, die zwischen Fake News, Hate Speeches und Troll-Attacken nach der erfolgreichsten Netzstrategie suchten. / Die getriebene Union - AfD-Konkurrenz von rechts - Die verunsicherte Republik - Deutschland nach der Wahl