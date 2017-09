Der letzte Mohikaner Heute | Kabel 1 Doku | 20:15 - 22:05 Uhr | Abenteuerfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Cora Munro (Madeleine Stowe) verliebt sich in Hawkeye (Daniel Day-Lewis), der bei dem Mohikaner Chingachgook aufgewachsen ist. Als ihr Vater, Colonel Munro, ihn ins Gefängnis sperrt und zum Tode verurteilt, hält sie weiter zu ihm und stellt sich gegen ihren Vater. Original-Titel: The Last of the Mohicans Laufzeit: 110 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 1992 FSK: 12 Schauspieler: Falkenauge / Nathaniel Poe Daniel Day-Lewis Cora Munro Madeleine Stowe Chingachgook Russell Means Uncas Eric Schweig Alice Munro Jodhi May Major Duncan Heyward Steven Waddington