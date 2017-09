Theresa Tackler ruft den Anwalt Kronberg zu Hilfe. Ihr Bruder Leonhard liegt tot in der Badewanne. Es ist der Schlusspunkt einer Familientragödie. Ihren Anfang nahm sie in Theresas und Leonhards Kindheit: Nach dem frühen Tod ihrer Mutter litten sie unter der Herrschaft des gefühlskalten Vaters. In dieser lieblosen Umgebung entwickelten die Geschwister eine symbiotische Beziehung zueinander.