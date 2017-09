Im Gebäude des Bezirksgerichts Braunkirchen wird der Rechtsreferent Markus Wagner erschossen aufgefunden. Die Spurensicherung findet Plastik-Einzelteile am Tatort. Es stellt sich heraus, dass Wagner mit einer Waffe ermordet wurde, die in einem 3D-Drucker selbst hergestellt worden war. In den Fokus der SOKO Kitzbühel geraten schnell zwei Verdächtige. Der Taxiunternehmer Stefan Ploderer hatte vor einiger Zeit einen heftigen Streit mit Markus Wagner. Und der Druckerhändler Peter Hamsik war als Sympathisant einer rechtsextremen Splittergruppe auffällig geworden. Die Sekretärin Doris Stein weiß von angeblichen Korruptionsfällen innerhalb der Behörde zu berichten. Und dazu wird auch der in Innsbruck sitzende, aber für Braunkirchen zuständige, Bezirksanwalt Anselm Ritsch befragt.