Die Reality-Show 'Heart's Desire' geht in die heiße Runde und die Kandidatinnen Melanie und Gigi werben besonders um die Zuneigung von Tennis-Profi Ryan. Beide glauben, die einzig Auserwählte zu sein - doch für Melanie endet die Sendung in einem Schock. Sie erfährt durch Aufnahmen einer Überwachungskamera, dass sie nach ihrem Date mit Ryan in der Traum-Suite vergewaltigt worden ist und ihre Unschuld verloren hat. Während die Produktionsleiter Jeffrey und Regina Prince Schadensbegrenzung betreiben, versuchen die SVU-Beamten Rollins und Carisi am Set der Wahrheit auf den Grund zu kommen. Eine ärztliche Untersuchung Melanies bestätigt, dass sie vergewaltigt wurde. Ryan weist allerdings jede Schuld von sich und sagt aus, er habe die Traum-Suite verlassen, lange bevor die verdächtige Aufnahme entstanden ist. Lieutenant Benson lässt sämtliche Aufnahmen beschlagnahmen und führt Befragungen am Set durch. Doch nicht nur die Aussagen der Kandidaten widersprechen sich oder sind lückenhaft - auch die Aufnahme ist urplötzlich nicht mehr auffindbar...