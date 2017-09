Nach einer Reihe gescheiterter Ehen ist Apple wieder Single. Schuld an ihrer Bindungsunfähigkeit ist ihrer Meinung nach ihre Mutter Ingrid. Denn die hat Apple nicht nur mit ihrem Hippie-Namen gestraft, sondern war in jeder Beziehung eine Rabenmutter. Als Ingrid einen Urlaub in Spanien verbringt, werden Mutter und Tochter mit einem dramatischen Ereignis aus ihrer Vergangenheit konfrontiert.