Tina ist fassungslos, als sie in Beatrices Kind ihren verstorbenen Sohn Tom erblickt. Geistesgegenwärtig versucht sie, sich mit dem Buben in einem Krankenzimmer zu verbarrikadieren. Rebeccas Aussprache mit Ella verläuft unterdessen alles andere als nach Wunsch. Gegenseitige Vorwürfe und Schuldzuweisungen dominieren die Debatte, ehe es in der Sorge um Tina gelingt, den Streit hintanzustellen.