Die junge, aufgeweckte Franziska führt einen traditionsreichen Uhrmacherbetrieb in einem kleinen Ort am Starnberger See. Zugleich versucht sie seit dem tragischen Unfalltod ihres Vaters, ihre Mutter zu neuer Lebensfreude zu animieren - ohne großen Erfolg. Als das Haus, in dem sich ihr Geschäft befindet, abgerissen werden soll, sucht Franziska Hilfe bei dem jungen Anwalt Benedict. Dessen Vater Martin war zwar ein guter Freund ihres Vaters, hat aber seit dem tödlichen Unfall jeden Kontakt abgebrochen. Daher gefällt es ihm auch nicht, dass Franziska und Benedict sich immer besser verstehen. Als schließlich die ganze Wahrheit über den Tod von Franziskas Vater ans Licht kommt, stellt das die Liebe zwischen Franziska und Benedict auf eine schwere Probe ... "Utta Danella - Das Geheimnis unserer Liebe" ist ein romantischer Liebesfilm. In den Hauptrollen sind Diana Amft und Markus Knüfken zu sehen.