Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:05 - 08:30 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Malcolm möchte mit Angela zusammen sein. Ehe er mit ihr ausgehen darf, muss er das Vertrauen ihrer Großfamilie gewinnen. Beim traditionellen Pizzaessen bei 'Luigi's' stellt Lois fest, dass sie seit Jahren unwissentlich 15 Prozent Trinkgeld zahlen muss. Sie ist empört und kehrt ihrem Lieblingslokal den Rücken. Auch der Rest der Familie ist auf Lois Geheiß verpflichtet, die Pizzeria ab sofort zu meiden. Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Verliebt in eine Familie Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2004 Regie: Steve Welch, Rob Ulin Folge: 14 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Angela Sara Paxton Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Masterson Reese Justin Berfield Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets