Der Pflegeregress wird mit 1. Jänner 2018 abgeschafft. Was heißt das konkret für Betroffene und ihre Familien? Gesundheitsexpertinnen und -experten erwarten eine verstärkte Nachfrage nach Pflegeheim-Plätzen. Gibt es genug und wie gut ist die Pflege dort? Derzeit werden rund 313.000 Pflegebedürftige zu Hause versorgt. "konkret" begleitet Hanna Fiedler: Die Wienerin hat ihren demenzkranken Ehemann mehr als vier Jahre betreut, bis sie selbst krank wurde. Außerdem geht "konkret" folgenden Fragen nach: Ist die Pension unter Palmen eine Alternative zum gesunden Lebensabend in Österreich oder nur ein süßer Traum vom Leben in wärmeren Gefilden? Wie können Pensionistinnen und Pensionisten diesen Traum konkret verwirklichen? - Pflegeschwerpunkt in "konkret" - was man zur neuen gesetzlichen Lage wissen muss