Menowin Fröhlich - er ist der Sieger der Herzen der 7. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Doch der heute 29-Jährige kann seinen Erfolg bei der Castingshow nicht nutzen und gerät, wie schon so oft in seinem Leben, auf die schiefe Bahn. Alkoholprobleme, Drogensucht, Körperverletzung, Kreditkartenbetrug - die Liste seiner Verfehlungen ist lang. Immer wieder macht er Negativ-Schlagzeilen. Menowin erlebt den Absturz, verfällt erneut der Drogensucht und entkommt einmal nur knapp dem Tod. 2017 steht Menowin nun wieder vor Gericht, das ihn wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt. Doch der Sänger bekommt eine allerletzte Chance: Ein erfolgreicher Entzug kann ihn vor der Haft bewahren. Bekommt Menowin sein Leben endlich in den Griff? Ganz Deutschland nahm an dieser Trennung teil: Sarah und Pietro Lombardi waren das TV-Traumpaar. Nun lebt Sarah Lombardi mit Söhnchen Alessio (2) in einer möblierten Wohnung und versucht, ihr Leben als alleinerziehende Mutter neu zu organisieren. Sie will alte Freundschaften wiederaufleben lassen, ihre Musikkarriere vorantreiben und vor allem ihr größtes Problem lösen: Die Sängerin kämpft gegen einen ungesunden Perfektionismus, alles muss sauber, geordnet und einfach perfekt sein. Sarahs Ehrgeiz hat sich im Laufe der Zeit zu einem Kontrollzwang entwickelt, der sie mittlerweile voll und ganz einnimmt und ihren Alltag bestimmt. Doch die 24-Jährige stellt sich ihren Problemen. Sie möchte endlich wieder glücklich werden!