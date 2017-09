In "Voll Vertraut! - Traumhochzeit mit Hindernissen" müssen sich Brautpaare und ihre Familien einer ganz besonderen Herausforderung stellen: Die Familien sollen in nur zwei Wochen und mit einem Budget von 10.000 Euro das perfekte Hochzeitsfest für ein Brautpaar organisieren. Allerdings werden die Paare in dieser Zeit von der Außenwelt abgeschottet und haben kein Mitspracherecht. Werden sich die Angehörigen auf dieses Experiment einlassen? Vanessa (24) und Alex (31) sind seit fünf Jahren ein Paar. Die beiden möchten heiraten, ihnen fehlt aber das nötige Kleingeld für ihre Traumhochzeit. Damit diese stattfinden kann, bekommen sie 10.000 Euro. Aber nur, wenn ihre Familien die komplette Planung übernehmen. Ob Brautkleid, Ringe, Deko oder Location, alles muss von Eltern, Tanten, Geschwistern etc. ausgesucht werden. Doch diese sind ebenfalls komplett ahnungslos und werden spontan mit dem Experiment überrascht. Wie werden sie sich entscheiden und wer kann sich zwei Wochen freischaufeln, um das Hochzeitsfest eines anderen zu organisieren?