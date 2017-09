Seyni, die ehemalige Spielführerin der weiblichen Nationalmannschaft, ist im Senegal eine Vorreiterin in Sachen Frauenfußball. Sie will mit den Vorurteilen aufräumen und die Frauen an den Ball bringen. Mit ihrem Sport stellen die senegalesischen Fußbalerinnen traditionelle Wertvorstellungen auf friedliche und entspannte Art infrage und tragen so zum Wandel ihres sozialen Umfelds bei.