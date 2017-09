Die Mittvierzigerin Sarah verschlägt es auf der Flucht vor einem gewalttätigen Mann in den kleinen Ort Fatale-Station, der abgeschieden in der kanadischen Wildnis liegt. Die Bewohner der Stadt merken sofort, dass die Fremde etwas zu verbergen hat, und obwohl viele wohl nichts gegen ein neues Gesicht in ihrer Gemeinschaft einzuwenden hätten, schlagen Sarah auch Misstrauen und Ablehnung entgegen.