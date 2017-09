Der Affe in uns Heute | 3sat | 20:15 - 21:00 Uhr | Dokureihe Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Es ist ein Überbleibsel aus der Zeit, als unsere Urahnen noch wie Affen aussahen und Schwänze hatten: das Steißbein. Im menschlichen Körper gibt es sehr viele Belege für ein vergangenes Leben als Primat. Die Art, wie wir die Welt betrachten, uns bewegen und sogar unsere Art zu denken, kann man bis in die Zeit zurückverfolgen, als unsere Vorfahren noch auf Bäumen lebten - der Affe in uns allen. Original-Titel: Your Inner Fish Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, USA 2014 Regie: David Dugan Folge: 3 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets