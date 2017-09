September ist's und die heiße Schlacht um den KanzlerInnen-Stuhl ist geschlagen. Wie geht's jetzt weiter mit Deutschland? Was hat der unberechenbare Donald Trump für neue Überraschungen auf Lager? Die millionenfach geliebte Fußball-Bundesliga ist aus der Sommerpause zurück - gab es Wahnsinns-Tranfers für Superstars? Fragen über Fragen - und natürlich beantwortet Michl Müller sie in seiner Satire-Show. Auch andere wichtige Ereignisse der aktuellen Nachrichtenwelt aus Politik, Boulevard, Sport und Gesellschaft kommentiert der selbsternannte "Dreggsagg". Der September bietet auch wieder Kurioses und Schräges: zum Beispiel den "Käsepizza-Tag" (5.) und den "Zerdrücke-eine-Dose-Tag" (27.). Michl Müllers Gast in dieser Sendung ist Florian Schroeder, der für Viele zu den besten Polit-Kabarettisten des Landes gehört. Er begeistert in seinen TV-Sendungen "Seitensprung" (3sat) und "Spätschicht" (SWR) - und rockt ab September zudem Deutschlands Bühnen mit seinem neuen Programm "Ausnahmezustand". Florian Schröders Credo: "Erst wenn Kabarett richtig böse ist, ist es wirklich gut!" Wie böse wird er bei Michl Müller sein?