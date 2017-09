Die Klatschkolumnistin Andie (Kate Hudson) erhält den Auftrag, mit einem Mann anzubändeln und ihn innert zehn Tagen wieder loszuwerden. In Ben (Matthew McConaughey) glaubt sie das ideale Opfer gefunden zu haben. Was sie nicht weiss: Er hat mit seinem Chef gewettet, dass er in zehn Tagen jede Frau um den Finger wickeln kann.