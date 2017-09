Zwei Teams mit jeweils zwei Personen treten in mehreren Spielrunden gegeneinander an, in denen es um medizinische Fragen geht. Sie untersuchen um die Wette und raten, was das Zeug hält. Dr. Johannes Wimmer, Arzt aus Hamburg und bekannt durch die Sendungen "Dr. Wimmer. Wissen ist die beste Medizin" und "Visite", führt durch die Sendung und gibt medizinische Tipps.