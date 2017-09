Als Kristin zu ihrem 40. Geburtstag von ihrem besten Freund Lenny einen vom Flughafen ersteigerten Koffer geschenkt bekommt, ahnt sie noch nicht, in welcher Art und Weise dessen Inhalt ihr Leben verändern will. Denn in dem Koffer befinden sich Liebesbriefe, die Kristin die Sprache verschlagen - so schön. Und...