Die Hände voll Schmierfett, die Ohren am Motor und das Herz am richtigen Fleck, damit machen Axel und Micha andere Autobesitzer und ein großes Stück auch sich selbst glücklich. In Axels PS-Schmiede werden vor allem Vehikel mit DDR-Vergangenheit repariert. Ob Trabi, Schwalbe oder Lada, mit viel Geschick, Improvisationstalent und immer einem lockeren Spruch auf den Lippen nehmen sich die beiden Freunde die alten Fahrzeuge vor. Auch einen wassertauglichen LUAZ, einen Offroad Lada Niva und sogar die beiden Motoren eines rosa Panzer bekommen die beiden wieder zum Laufen. Zwei schräge Typen mit viel Herzblut für alte Autos, inklusive "Schmunzel - und Lachgarantie". Zunächst sieht der Trabi, den Axel TÜV-reif machen soll, ganz gut aus. Doch der Teufel steckt im Detail. Ein Bremskolben ist kaputt, doch wo soll Axel dieses rare Ersatzteil auftreiben? Sein Schrauber-Kumpel Micha hingegen ist optimistisch. Er möchte seinen alten Lada Niva wieder fahrtauglich machen. Eine Offroad-Spritztour mit seiner Tochter ist geplant. Doch was nach "ein paar Kleinigkeiten" aussieht, sieht für den Laien aus, wie ein Haufen Schrott. Wird er den Lada trotzdem wieder flott machen? Wie die beiden die kniffligsten Schrauberprobleme lösen, sehen Sie am 28.09./05.10./12.10. und 19.10. jeweils um 19:50 Uhr im MDR FERNSEHEN.