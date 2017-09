Fast & Furious Five Heute | VOX | 20:15 - 22:50 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Dom (Vin Diesel, l., mit Dwayne Johnson) soll mit einem Gefangenentransport ins Gefängnis überstellt werden. Kurz vor seiner Ankunft gelingt es seiner Schwester Mia und Kumpel Brian, Dom zu befreien. Das Trio flüchtet nach Rio de Janeiro, um dort ein Leben in Freiheit zu führen - doch dafür fehlen die nötigen Geldmittel. Die Lösung könnten 100 Millionen Dollar sein, die das Team einem skrupellosen Drogenbaron stehlen will. Original-Titel: Fast Five Laufzeit: 155 Minuten Genre: Actionfilm, USA 2011 Regie: Justin Lin FSK: 12 Schauspieler: Dominic 'Dom' Toretto Vin Diesel Brian O'Conner Paul Walker Mia Toretto Jordana Brewster Luke Hobbs Dwayne Johnson Roman Pearce Tyrese Gibson Tej Parker Ludacris