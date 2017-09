Dahoam is Dahoam Morgen | Bayern | 06:00 - 06:30 Uhr | Heimatserie Infos

Felix hat eine Doku über Taschendiebe gesehen und will deren Tricks in seinem Umfeld anwenden. Schafft er es auch Gregor "auszutricksen"? Untertitel: Meisterdieb Felix Laufzeit: 30 Minuten Genre: Heimatserie, D 2017 Folge: 1983 Schauspieler: Annalena Brunner Heidrun Gärtner Rosi Brunner Brigitte Walbrun Theresa Brunner Ursula Erber Gregor Brunner Holger Matthias Wilhelm Florian Brunner Tommy Schwimmer Veronika Brunner Senta Auth