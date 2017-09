William und Rebecca genießen es ungemein, sich endlich wieder in den Armen zu liegen. Erst allmählich begreifen die beiden, wie sehr sie von Ella getäuscht wurden. Während Rebecca sich vornimmt, gegenüber Ella Milde walten zu lassen, scheint William weniger Verständnis zu besitzen. Tina quält der Verlust ihres Kindes so sehr, dass Michael ihr Therapiestunden im Krankenhaus vermittelt. Just zur selben Zeit kommt Beatrice dort zu einer Nachuntersuchung vorbei. Mit im Schlepptau hat sie ihr Baby.