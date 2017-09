Übertragung der World Open im, Snooker in Yushan in China. Das Turnier, das zur World Main Tour im Snooker gehört, ist mit 700.000 Pfund dotiert. 64 Spieler konnten sich für die Finalrunde qualifizieren. Snooker boomt in China und wenn die einheimischen Stars im TV übertragen werden, sind Einschaltquoten bis zu 100 Mio. keine Seltenheit.