Die Detectives des NYPD untersuchen eines Todesfall in einem renommierten New Yorker Feinschmeckerrestaurant. Der Küchenchef wurde leblos an seinem Arbeitsplatz entdeckt. Die Obduktion ergibt, dass der Mann an einem seltenen Schlangengift starb. Die tödliche Substanz muss dem Foie Gras beigemischt gewesen sein, das vom Opfer dann probiert wurde. Holmes und Watson, die die Ermittlungen der Polizei unterstützen, fragen sich, was aus den Gästen geworden ist, die auch von dem Gericht gekostet haben...