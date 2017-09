Franz Leitmayr und Ivo Batic ermitteln in ihrem 67. Fall mit dem neuem Assistenten Kalli Hammermann. Es ist ein vertrackter Fall um den Tod einer geheimnisvollen Frau, der das Vertrauen zwischen den Kommissaren tief erschüttert. "Dein Beruf sind nur Tote", das hatte Lisa Brenner einmal gesagt. Das und die Tatsache, dass Leitmayr sein Beruf schon immer wichtiger war als alles andere, war der Grund für das Ende einer Liebesbeziehung, mit der es Franz wirklich ernst gemeint hatte. So ernst, dass er nicht einmal seinem Kollegen Batic davon erzählte. Jetzt liegt Lisas Körper zerschmettert am Boden, sie ist vom Balkon aus dem zwölften Stock ihres Hauses gestürzt. Offenbar war sie beim Champagnertrinken nicht allein. Die Nachbarschaft hat keinen Schrei gehört. Die Polizei findet große Bareinzahlungen aufs Konto, aber keinen Arbeitgeber. Der Verdacht, dass Lisa als Begleiterin vermögender Männer gearbeitet hat, liegt nahe. Die ersten Spuren führen zu Harry Riedeck, einem älteren Mann, der sich mit Lisas Versicherungen auskannte und regelmäßig für sie eingekauft hat. Als Leitmayr und Batic bei ihm auftauchen, erkennt Riedeck in Leitmayr Lisas Freund von früher. Dass Leitmayr Batic nicht eingeweiht hatte, weil er so lange wie möglich selbst ermittelnd an dem Fall dranbleiben wollte, lässt Batic explodieren. Dezernatsleiter Lammert suspendiert Leitmayr auf der Stelle. Ein Verfahren wird eingeleitet. Während Batic die neue Chefin der Operativen Fallanalyse, Christine Lerch, kennenlernt, verbeißt sich Leitmayr immer tiefer in einen Fall, der ihn mehr und mehr an die Grenzen seiner selbst führt. Wie alle anderen Verdächtigen ist auch er von einer tiefen Zuneigung zu Lisa durchdrungen. Und wie alle anderen weiß auch er bald nicht mehr, wer Lisa Brenner wirklich war. Über Handyfotos, die er in Lisas Wohnung gemacht hat, stößt Leitmayr auf die Spur von Toni Feistl, einem Wiesn-Wirt, der Lisa verfallen war. Lerch denkt, dass Lisa eine Frau war, die bei jedem Mann den Punkt erkennt, wo er einsam ist. Auf diesem Wege ermittelt auch Batic. Mit Unterstützung des jungen Assistenten Kalli Hammermann verhört er die Männer, die regelmäßig mit Lisa Kontakt hatten: Hansen, einen ehemaligen Hamburger Hockeystar, Lischke, einen Bankangestellten und manch scheinbar unbescholtenen Familienvater. Dann wird Riedeck ermordet. Anders als Lisa, deren Tod lautlos und fast unsichtbar passierte, wurde Riedeck mit 40 Hammerschlägen umgebracht. Wo liegt die Verbindung der beiden Opfer für den Täter, wenn es derselbe war? Was könnte der Grund sein, dass ihn jemand mit einer so entfesselten Gewalt aus der Welt schaffen musste?