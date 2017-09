Die Bundestagswahl markiert in den Augen von Kommentatoren eine "Zeitenwende" für Deutschland. Die Volksparteien der Großen Koalition wurden brutal abgestraft, verloren Millionen von Wählern - viele davon an die AfD, die sich als drittstärkste Kraft im Parlament "das Land zurückholen will" (AfD-Spitzenkandidat Gauland). Die SPD unter Martin Schulz zieht die Konsequenz und geht in die Opposition. Und Angela Merkels CDU? Macht erst einmal weiter wie bisher - trotz des schlechtesten Unions-Ergebnisses seit 1949. Ignoriert die Kanzlerin den schweren Absturz ihrer Partei? Würde eine Jamaika-Koalition die Demokratie stabilisieren oder die AfD weiter stärken? - Wutwahl gegen Merkel & Co.: Haben die Volksparteien ausgedient?