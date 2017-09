Eine junge Frau wird am Wochenende tot auf einem Quedlinburger Friedhof aufgefunden, mit einer Bibel in der Hand. Klara soll die anonyme Anruferin ausfindig machen, was ihr auch gelingt: es ist ihre Nichte Lena. Das Mädchen hatte sich nachts aus dem Haus geschlichten, um mit einem Schulfreund Vampire auf dem Friedhof zu suchen. Dabei haben die Jugendlichen die Leiche der Frau entdeckt.