Friends with Kids - Küssen verboten! Morgen | ORF 1 | 01:15 - 02:55 Uhr | Komödie Infos

Julie möchte Mama werden. Aus Ermangelung eines Mr. Right springt ihr guter College-Kumpel Jason ein. Beide vereinbaren, dass sie keine Rechte und Verpflichtungen gegenüber dem anderen haben. Sie bleiben nur Freunde, Freunde mit einem gemeinsamen Kind! Das Baby verändert einiges, bald haben auch Julie und Jason eine Menge Verpflichtungen und den gleichen Erziehungsstress wie ihre Freunde. Original-Titel: Friends with Kids Laufzeit: 100 Minuten Genre: Komödie, USA 2011 FSK: 12 Schauspieler: Jason Fryman Adam Scott Julie Keller Jennifer Westfeldt Leslie Maya Rudolph Alex Chris O'Dowd Missy Kristen Wiig Ben Jon Hamm