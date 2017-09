Im August 2006 wurde die Leiche von Mattie Williams gefunden. Eine Freundin fuhr zu Matties Haus, nachdem sie von ihr längere Zeit keine Rückmeldung bekommen hatte. Sie bemerkte Blut an der Hauswand und rief umgehend die Polizei. Von Mattie war jedoch nirgends eine Spur und so begann eine große Suchaktion. Sechs Stunden später fand man Mattie erstochen in einem kleinen Waldstück.