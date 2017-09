Das sind die Auftritte der Kandidaten in der ersten Show von 'Dance Dance Dance': Die beiden Schauspieler Christine Neubauer (55) & Gedeon Burkhard (48) Duo: 'More Than A Woman'/ Bee Gees (Saturday Night Fever) Solo Christine Neubauer: "All that Jazz" aus dem Film "Chicago" mit Catherine Zeta Jones Die Sängerinnen Sandy Mölling (36, 'No Angels') & Bahar Kizil (28, 'Monrose') Duo: 'Survivor'/ Destiny's Child Solo Sandy Mölling: 'Oops I Did It Again'/ Britney Spears Moderatorin, Schauspielerin und Model Mirja du Mont (41) & Schauspieler Jo Weil (39) Duo: 'Kids'/ Robbie Williams/Kylie Minogue Solo Mirja du Mont: 'Murder On The Dancefloor'/ Sophie Ellis-Bextor Model und Schauspieler Marc Eggers (30) & Model Aminata Sanogo (22) Duo: 'Rhythm of the Night'/ DeBarge Solo Marc Eggers: 'Pony'/ Genuwine Die beiden DSDS-Gewinner Luca Hänni (22) & Prince Damien (26) Duo: '24K Magic'/ Bruno Mars Solo Prince Damien: 'Billie Jean'/ Michael Jackson Die zwei Olympiateilnehmer im Kunstturnen Marcel Nguyen (29) & Andreas Bretschneider (27) Duo: 'Relight My Fire'/ Take That Solo Marcel Nguyen: "Singin" In The Rain'/ Gene Kelly Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor (33) & Ehefrau Suzan (30) Duo: 'Candyman'/ Christina Aguilera Solo Suzan Odonkor: 'Ain't Your Mama'/ Jennifer Lopez Bei "Dance Dance Dance" wird den Stars alles abverlangt. Bereits seit Wochen trainieren sie täglich mehrere Stunden hart. Ob der schweißtreibende Einsatz am Ende auch belohnt wird, entscheidet allein die Jury. Nach jeder Performance vergeben Ruth Moschner, DJ BoBo und Cale Kalay bis zu 10 Punkte. In der ersten Show sind noch alle Kandidaten sicher. Ab Show 2 gilt: Das Team mit der niedrigsten Gesamtwertung des Abends muss die Show verlassen.