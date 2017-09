Von Kindesbeinen an waren Tom Broder (Stephan Luca) und sein älterer Bruder Kai (Max Urlacher) Rivalen. Zunächst beim Buhlen um die Gunst des Vaters, später bei der Frage, wer von ihnen das Familienunternehmen führen soll. Zum Eklat kam es jedoch, als Kai seinem Bruder die große Liebe Anne (Katja Studt) ausspannte. Enttäuscht und verletzt brach Tom mit seiner Familie und wanderte nach Australien aus. 18 Jahre sind seitdem vergangen. Nun verschlägt es Tom nach einem tragischen Zwischenfall nach Malaysia. Im Luxushotel von Peter Gruber (Robert Giggenbach), einem alten Freund der Familie, findet er eine Stelle als Tauchlehrer. Gruber möchte sein "Ocean Turtle Resort" erweitern. Dies will die Meeresbiologin Sarifah (Raven Hanson) aber auf alle Fälle verhindern, da durch den Erweiterungsbau auf bislang unberührtem Strandabschnitt die Meeresschildkröten ihre Brutplätze verlieren würden. Als Tom die temperamentvolle Tierschützerin besser kennenlernt und Gefühle für sie entwickelt, gerät er unweigerlich zwischen die Fronten. Aber nicht nur das: Überraschend tauchen Kai und Anne mit ihrer 15 jährigen Tochter Sina (Leonie Brill) im Hotel auf. Durch das Wiedersehen werden in Tom schmerzhafte Erinnerungen wach. Schnell brechen zwischen den Brüdern alte Konflikte wieder auf. Auch bei Anne weckt die Begegnung längst vergangen geglaubte Gefühle dabei war sie eigentlich nach Malaysia gereist, um ihre bröckelnde Ehe zu retten. Sie ahnt nicht, dass Kai, dessen Firma vor dem Ruin steht, viel weitreichendere Pläne schmiedet: Er will nicht nach Deutschland zurückkehren, sondern mit illegalen Mitteln und fern der Heimat einen Neuanfang versuchen. Toms Anwesenheit scheint Kai dabei einen Strich durch die Rechnung zu machen. Als der Streit zwischen den Brüdern in einer handfesten Auseinandersetzung eskaliert und Kai wenig später spurlos verschwindet, fällt der Verdacht sofort auf Tom. Das malaysische Inselparadies Langkawi bildet in dem Drama "Wiedersehen in Malaysia" die Kulisse für eine packende Geschichte. Geschickt verzahnt Regisseur Helmut Metzger die Rivalität zweier Brüder mit einer Liebesgeschichte und dem Konflikt über die drohende Zerstörung eines Tierschutzgebietes vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Tourismus. Stephan Luca, der kürzlich in der Kinokomödie "Resturlaub" noch als frisch verheirateter Ehemann glänzte, spielt hier die Hauptrolle des von der Liebe enttäuschten Aussteigers Tom.