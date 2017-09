Paul Averhoff (Dieter Hallervorden) gewann 1956 olympisches Gold im Marathon. Jetzt muss der legendäre Läufer mit Gattin Margot (Tatja Seibt) ins Altersheim. Seine Tochter (Heike Makatsch) kann sich nicht kümmern. Doch Basteln und Singen sind nicht Pauls Sache. Er fängt wieder an zu trainieren, will den Marathon noch einmal schaffen. Als seine Frau stirbt, will Paul sein Versprechen an sie halten: das Rennen auch alleine zu beenden. Nachdenklich-humorvolle Tragikomödie um große Ziele und Abschied, mit Dieter Hallervorden in einer unerwarteten Rolle.