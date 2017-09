Aufklärer, Visionär, ideologischer Vordenker totalitärer Systeme ist Nietzsche wirklich der, für den er gehalten wird? Das "Gehirn" des 20. Jahrhunderts? Was waren seine Ideen, und was wird dafür gehalten? Und wer ist seine Schwester Elisabeth? Welchen Einfluss hatte sie auf ihren Bruder? Die Sendung bringt einen Fälschungsskandal ans Licht, der in der deutschen Geistesgeschichte beispiellos ist.