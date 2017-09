Yorkshire Killer 1974 Heute | 3sat | 22:25 - 00:05 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt 1974 recherchiert Lokalreporter Eddie Dunford (Andrew Garfield) in Yorkshire im Fall eines vermissten Mädchens. Er stößt auf zwei weitere ungeklärte Fälle. Hat Unternehmer Dawson (Sean Bean) etwas mit der Sache zu tun? Original-Titel: Red Riding: In the Year of Our Lord 1974 Laufzeit: 100 Minuten Genre: Thriller, USA, GB 2009 Regie: Julian Jarrold FSK: 12 Schauspieler: Eddie Dunford Andrew Garfield John Dawson Sean Bean Paula Garland Rebecca Hall Martin Laws Peter Mullan Marjorie Dawson Cathryn Bradshaw Dick Alderman Shaun Dooley Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets