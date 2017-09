Fizzy und das Zauberbuch streiten sich und das Zauberbuch fliegt einfach davon. Digby findet das gar nicht gut! Denn was passiert, wenn es irgendjemand findet und einfach anfängt zu zaubern? Also machen sich Digby und Fizzy zusammen auf die Suche nach dem Buch. Sie finden es zusammen mit Chips, der Nüsse mit verschiedenen Sprüchen verzaubern will. Natürlich endet das in einem Nuss-Chaos.